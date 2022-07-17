أمير منطقة تبوك : نجاح قمم جدة تأكيد للدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة ونجاح للدبلوماسية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك أن نجاح القمم التي عقدت في محافظة جدة القمة السعودية الأمريكية وقمة جدة للأمن والتنمية تأتي تأكيداً للدور الريادي الكبير والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية ونجاح الدبلوماسية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والإدارة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وأوضح سموه بأن الجميع يفخر ويعتز بمابذله سمو ولي العهد -حفظه الله- من جهود كبيرة ساهمت في تحقيق النجاح ولله الحمد وكذلك ماقام به سموه من لقاءات واتصالات مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة بالقمة .

مشيداً سموه بالجهود التي بذلتها المملكة في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمم والنتائج التي تحققت .

وفي ختام تصريحه، سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله-