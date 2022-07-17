بالفيديو.. تحديد العُمر في الإعلانات الوظيفية يثير غضب العاطلين من خريجي الجامعات

محمد بن مسعود - الدمام - دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء تحديد عمر المتقدم، لمؤهل البكالوريوس، بـ25 عاماً، والماجستير بـ28 عاماً في الإعلانات الوظيفية.

وأكدوا أنه لا يوجد ما يمنع المواطن من التقدم والمنافسة على الوظائف، مالم يبلغ سن انتهاء الخدمة، ببلوغه سن الـ60عاماً.

يشار إلى أن سن الموظف عند التعيين تحتسب بتاريخ الميلاد، الثابت في الوثيقة الرسمية ، التي تصدرها الجهات المختصة باليوم والشهر وعام الميلاد.

وفي حال عدم وجود وثيقة رسمية باليوم والشهر أعتبر غرة شهر رجب بالعام نفسه.