اخبار الخليج – اجتماع مشترك بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر للأيام ان اجتماعًا مشتركًا من المزمع ان يجمع بين ممثلين عن الحكومة وهيئتي المكتب في مجلسي النواب والشورى غدًا الاثنين.

وذكرت المصادر ان وزراء سيشاركون في الاجتماع؛ ومن المزمع أن يناقش أبرز المستجدات الداخلية والخارجية ومن بينها مخرجات ونتائج مؤتمر جدّة للأمن والتنمية والذي استضافته المملكة العربية السعودية أمس. المصدر: محرر الشؤون البرلمان

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