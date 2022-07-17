اخبار الخليج – جسر الملك فهد يخلو من جهاز صراف آلي.. والدوسري يدعو البنوك للتجاوب

محمد بن مسعود - الدمام - طالب عضو المجلس البلدي الشمالي محمد سعد الدوسري بوضع أجهزة صراف آلي في جسر الملك فهد.
وقال الدوسري بأن جسر الملك فهد في الجانب البحريني يخلو تماما من أجهزة الصراف الآلي، وقام مسبقا بزيارة تفقدية برفقة أحد البنوك المحلية، وبالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لمعاينة الأماكن المقترحة لوضع أجهزة الصراف الآلي، ولكن لم يلتمس الجدية من البنك المعني، وكذلك قام بمخاطبة عدة بنوك أخرى لتتجاوب مع المقترح دون جدوى.
وعن الأماكن المقترحة لوضع أجهزة الصراف قال محمد سعد الدوسري: تعتبر جزيرة الخدمات العامة والتي تضم الأسواق وجامع الجسر منطقة مثالية تماما، أو على أقل تقدير بالقرب من نقطة تأمين المركبات.
وأكد على أن الأجهزة ستخدم عشرات الآلاف من رواد الجسر سواء من البحرينيين أو الخليجيين، وبالتالي ستحقق البنوك الأرباح.
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