وزير الرياضة المصري يؤكد عمق العلاقات بين المملكة ومصر في مختلف المجالات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أكد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي عمق العلاقات المشتركة بين الجانبين السعودي والمصري في مختلف المجالات، ومنها الشبابية والرياضية. وشدد صبحي خلال لقائه اليوم مع لاعبي منتخبي المملكة ومصر للكرة الطائرة، والجهاز الفني للمنتخبين، على هامش اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين بالمركز الأولمبي، على حرص الجانبين على تبادل الخبرات، وإقامة المباريات الودية بينهما في مختلف الألعاب الرياضية استعدادًا للمنافسات المقبلة. ورحب وزير الرياضة المصري باستضافة جميع المنتخبات العربية الشقيقة، وإقامة معسكراتهم التدريبية بالمنشآت الرياضية بمصر. أخبار قد تهمك

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