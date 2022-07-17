سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل أصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ خالد بن أحمد معافا، وعددًا من أصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبادلهم سمو أمير جازان بالنيابة التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.
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