شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائي كأس مصر.. الزمالك يستقر على تجميد ثلاثة لاعبين لنهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على تجميد ثلاثة من أبرز لاعبي القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

الزمالك يستقر على تجميد ثلاثة لاعبين لنهاية الموسم

الزمالك

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى لفرضة عقوبة التجميد حتى نهاية الموسم بحق ثلاثة لاعبين وهم:-

رزاق سيسيه

رزاق سيسيه

اللاعب الأول في القائمة هو الايفواري رزاق سيسيه الذي أتهمه مجلس الإدارة بالهروب قبل انتهاء الموسم الكروي الجاري وتوعده مرتضى منصور بتقديم شكوى رسمي ضده في الفيفا بسبب تكرار عملية غيابه عن التمرين.

ومن المُنتظر أن ينتهي تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس بنهاية الموسم الكروي الجاري 2022-2023 في مصر قبل أن يفاجئ الجميع بعملية هروبه قبل نهاية عقده بأكثر من شهر.

طارق حامد

طارق حامد

لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لطارق حامد الذي يعيش أزمة قوية مع الكتيبة البيضاء حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم ورفض شكلًا وموضوعًا فكرة التجديد ويرغب في الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي وسط وجود انباء قوية بالتوقيع على عقد مع كتيبة نونو اسبيرتو سانتو في صفقة انتقال حر.

وتم تحويل اللاعب للتحقيق خلال الفترة الماضية بسبب التأخر في العودة من السفر بالخارج حيث وصلت مدة غيابه لأكثر من خمسة وأربعين يومًا وتتجه النية حاليًا لتجميده كواحدة من أشكال العقاب المنصوص عليها في اللائحة.

محمد أبو جبل

ابوجبل

الاسم الاخير في قائمة المغوضب عليهم في الزمالك هو حارس المرمى محمد أبوجبل الذي يمر هو الآخر بأزمة قوية مع إدارة ناديه خلال الفترة الأخيرة حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم ورفض كل العروض المقدمة للتجديد من أجل الانتقال للدوري السعودي.

وسبق وأن وقع جبل على عقود إنتقاله عقب كأس الامم الأفريقية الأخيرة في فبراير 2022 لصفوف نادي النصر السعودي على أن يتم إنتقاله بنهاية عقده مع القلعة البيضاء لكن مجلس الإدارة اتهمه بالهروب ورفضه الجلوس احتياطيا في مباراة القمة ضد الأهلي.

وسبق وأن تم التحقيق مع اللاعب بعدها خرج من حسابات البرتغالي جسيوفالدو فيريرا وسط أنباء بتجميده حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة قوية ضد النادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر يوم الخميس القادم على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات نهائي كأس مصر 20202-2021.