شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سعود.. الرسوم والتخصصات المتاحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدادا للعام الجامعي 1444 هجريا، أعلنت جامعة الملك سعود فتح بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم بمقابل مالي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد.

الرسوم الدراسية

رسوم الأعمال المصرفية: 350 ريال للوحدة الدراسية وتتكون من 80 وحدة دراسية

الوسائط المتعددة التفاعلية: 79 وحدة دراسية، وتكلف الوحدة 400 ريال

السكرتارية الطبية: تضم 67 وحدة دراسية وتتكلف الوحدة 400 ريال

الأنظمة: 86 وحدة دراسية وتتكلف الوحدة 350 ريال

المحاسبة: 79 وحدة دراسية وقيمة الوحدة 350 ريال

البرمجة وقواعد البيانات: 91 وحدة دراسية وسعر الوحدة 350 ريال

التسويق: 80 وحدة دراسية وتكلف الوحدة 350 ريال

الترجمة بلغة الإِشارة: 60 وحدة دراسية وتبلغ قيمتها 400 ريال للوحدة

اللغة الصينية: 60 وحدة دراسية وقيمة الوحدة 500 ريال سعودي

المحاسبة الضريبية للطالبات: 60 وحدة دراسية، قيمة الوحدة 350 ريال

إدارة الموارد البشرية للطالبات: 75 وحدة دراسية وقيمة الوحدة 350 ريال

إدارة التأمين عن بعد: 75 وحدة دراسية بقيمة 250 ريال للوحدة

الإدارة المالية والمصرفية عن بعد: 75 وحدة دراسية بقيمة 250 وحدة دراسية

8 شروط هامة

أوضحت الجامعة 8 شروط يجب على الطالب معرفتها قبل التقديم:

إن أنظمة الجامعة تمنع قبول أي طالب سبق قبوله وانتظامه بالجامعة، ويمكن النظر في إعادة قيد من انقطع أو انسحب من الجامعة إذا تقدم لذلك خلال 4 فصول دراسية من تاريخ طي القيد أو الانسحاب من الجامعة. (أما من انقطع مدة تزيد عن 4 فصول دراسية- ولم يكن مفصولا منها أو من أي جامعة أخرى- فيمكن قبوله مستجدًا حسب شروط القبول المعلنة).

إن أنظمة الجامعة تمنع قبول أي طالب ممن سبق له الحصول على البكالوريوس (المرحلة الجامعية) للتقديم من جديد لمرحلة بكالوريوس أخرى، وتتيح له القبول ببرامح الدبلوم حسب الشروط واللوائح.

إن أنظمة الجامعة تمنع قبول أو تحويل أي طالب إذا كان مفصولا تأديبيا من أي منها أو من أي جامعة أخرى.

التعهد بأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يتقيد بأنظمة واللوائح الجامعة.

الألتزم بالاطلاع والتوقيع على ميثاق ونظام الجامعة أو الكلية وحضور البرنامج التعريفي.

التعهد بالمحافظة على جميع مقتنيات الجامعة أو الكلية من مباني وأجهزة وغيرها وخصوصا أوعية المعلومات بالمكتبات، وفي حال مخالفتي في الجامعة اتخاذ ما تراه مناسباً من عقوبة حسب أنظمتها.

التعهد بصحة جميع البيانات التي دونها في طلب القبول، وإذا تبين خلاف ذلك لأي معلومة من المعلومات فيعتبر هذا الطلب وكل ما يترتب عليه لاغياً، ويمكن للجامعة اتخاذ ما تراه نظامياً. في حال الرغبة بتأكيد القبول يجب سداد التكلفة الدراسية مباشرة, حيث إن التأخير بالتسديد يترتب عليه إلغاء القبول المبدئي.

وتأسست جامعة الملك سعود كجامعة حكومية مستقلة في الرياض، وجرى افتتاحها في 14 ربيع الثاني 1377 هـ / 6 نوفمبر 1957، وتعتبر ثاني جامعة تأسست في المملكة بعد جامعة أم القرى، وكان ذلك عندما أمر الملك عبد العزيز بتأسيس كلية الشريعة بمكة عام 1369 هـ لتصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية قياما في المملكة.

اقرأ أيضا: مميزات لا تجدها سوى في الجامعات الحكومية.. سارع في حجز مقعدك