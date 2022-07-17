شاهد .. الشرطة الفرنسية ترش شخص برذاذ الفلفل في شارع عام لسبب غريب!

محمد بن مسعود - الدمام - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اعتداء الشرطة الفرنسية على شاب كان يقف بجانب الطريق.

ووقعت الحادثة في مدينة “لو بورجيه” الفرنسية، إذ اقتربت سيارة الشرطة من شخص يحمل أكياس كان يريد عبور الشارع، وفتح العناصر النافذة ورشّوا على وجهه رذاذ الفلفل وهربوا من المكان تاركينه يتألم بمفرده.

وبحسب الفيديو، فإن أفراد الشرطة فعلوا ذلك لأجل المتعة بسبب شعورهم بالملل، ومطالبات بمحاسبتهم.

أخبار قد تهمك

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حصد الفيديو خلال ساعات أكثر من مليون مشاهدة.