محمد بن مسعود - الدمام - قال المحلل السياسي خالد النزر إن قمة جدة التي عقدت أمس بحضور قادة دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق ومشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمكنت من تحقيق نجاحها تنظيميا.
وأضاف في لقاء مع “الإخبارية” أن وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن التنظيم المتقن للقمة فضلاً عن الضيوف أنفسهم.
وأكد أن المملكة في عهدها الجديد تتصدر المنطقة كلاعب رئيس، من خلال توحيد كلمة العرب والتقارب بين الدول وبعضها البعض.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محلل سياسي : المملكة في عهدها الجديد تتصدر المنطقة كلاعب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.