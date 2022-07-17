بالفيديو.. محلل سياسي : المملكة في عهدها الجديد تتصدر المنطقة كلاعب رئيس

محمد بن مسعود - الدمام - قال المحلل السياسي خالد النزر إن قمة جدة التي عقدت أمس بحضور قادة دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق ومشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمكنت من تحقيق نجاحها تنظيميا.

وأضاف في لقاء مع “الإخبارية” أن وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن التنظيم المتقن للقمة فضلاً عن الضيوف أنفسهم.

وأكد أن المملكة في عهدها الجديد تتصدر المنطقة كلاعب رئيس، من خلال توحيد كلمة العرب والتقارب بين الدول وبعضها البعض.