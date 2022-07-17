لا يدخن ولا يعاني من الكوليسترول وأجريت له عملية قسطرة بالقلب!.. استشاري يكشف السبب ويوجه نصيحة للحماية

محمد بن مسعود - الدمام - روى استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر قصة شاب يبلغ من العمر 44 عاماً أجريت له عملية قسطرة بالقلب.
وأوضح “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه أجرى عملية قسطرة جلطة حادة لشخص عمره 44 عاماً رغم أنه لا يدخن ولا يعاني من ال لاضغط و لاسكري، لكن عامل الخطورة الوحيد في حالته أن والده قد أصابته جلطة في نفس عمره الآن.
ونصح “النمر” بأنه إذا الخليج 365 وأن أصيب أحد الوالدين بجلطة قلب تحت 50 سنة، فينصح بأن يجري ابناؤهما فحوصات وقائية للقلب بصفة دورية.
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