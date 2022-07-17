محمد بن مسعود - الدمام - تعقيبا على ما هو متداول ببعض وسائل التواصل الاجتماعي.. إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تباشر إجراءاتها حيال واقعة نشر وتداول مذكرة مزورة يظهر فيها توقيع أحد الضباط بوزارة الداخلية بخصوص الترتيبات الأمنية.

وتؤكد أنها لا تتطابق من حيث الرقم والتاريخ والمضمون مع واقع سجلات قيد المذكرات الصادرة من مديرية شرطة محافظة العاصمة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الجرائم الإلكترونية»: تداول مذكرة مزورة يظهر فيها توقيع أحد الضباط بوزارة الداخلية بخصوص الترتيبات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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