شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة عمر السومة القادمة.. السوري يستقر على ناديه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، فريقه الجديد خلال منافسات الموسم المقبل.

وبات السومة قريب من الخروج عن قلعة الراقي في الصيف الجاري، بعدما هبط الفريق إلى منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

وأكد سامي القرشي الإعلامي السعودي، إلى اقتراب عمر السومة من نادي الجزيرة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

السومة يتفق مع الجزيرة الإماراتي للتوقيع

عمر السومة

وتابع القرشي: "السومة أصبح قريب للغاية من اللعب في الدوري الإماراتي وتحديدًا مع نادي الجزيرة، وهو استقر على الرحيل من فريقه، والنادي لم يمانع خاصةً أن دوري الدرجة الأولى يشهد تواجد 6 عناصر أجنبية فقط ما يدفع الأهلي للتنازل عن ثنائي أجنبي".

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن السومة يطالب بالرحيل عن النادي الأهلي بعد هبوطه، وأيضًا مطالبته بالحصول على مستحقاته المالية.

ودخل السومة في خلاف حاد مع مع مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، عقب الهبوط إلى دوري يلو الدرجة الأولى، بالموسم الجديد.

السومة يطالب ناديه بكافة مستحقاته المالية

تأتي الأزمة، بعدما طالب السومة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بمبلغ 12 مليون ريال، قبل الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة "المدينة السعودية"، أن السومة هدد بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد النادي الأهلي، ومجلس إدارة ماجد النفيعي، للحصول على مستحقاته.

مهلة أخيرة من السومة إلى إدارة الأهلي قبل تقديم شكوى

وتابعت: "المهاجم السوري منح ناديه، مهلة أخيرة لتسديد مستحقاته المالية المتأخرة، قبل تقديم الشكوى، بشكل رسمي".

واختتمت: "هناك استياء داخل النادي من تصرفات اللاعب، والذي قضى 8 مواسم بين جدرانه منذ انتقاله من صفوف القادسية الكويتي في عام 2014".