شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أهلي جدة يحسم مصير نجمه الكاميروني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نادي أهلي جدة السعودي، الموقف النهائي من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط الكاميروني فرانك كوم لاعب الراقي بالخروج والرحيل عن الأهلي، بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بالموسم الجديد.

أهلي جدة يرفض التخلي عن خدمات كوم

فرانك كوم

وكان فرانك كوم انتقل إلى صفوف النادي الأهلي، خلال يناير الماضي قادمًا من صفوف الريان القطري، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم ونصف.

واستقرت إدارة الفريق السعودي، على استمرار اللاعب الكاميروني بالموسم الجديد، وعدم وجود النية للتفريط في خدماته.

سيبولدي يحسم مصير ثلاثي الأهلي

من ناحية أخرى، يحسم الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني، مصير كل من السوري عمر السومة والكرواتي فيليب براداريتش والسنغالي الحسن نداو، بعدما تم إعارة المقدوني إزجان أليوسكي، وإنهاء عقدي البرازيليين كارلوس إدواردو ودانكليز بيريرا، قبل بداية الموسم الجديد.

نجوم الأهلي تبحث الرحيل بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى

وبدأ لاعبو فريق أهلي جدة، البحث عن عروض للرحيل بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى، حيث طلب أكثر من لاعب السماح له بالمغادرة بالميركاتو الصيفي.

ويعد أبرز الأسماء التي ترغب في الرحيل عن الراقي، السوري عمر السومة وعبد الرحمن غريب وعبدالله حسون، الذين طالبوا المغادرة بشكل رسمي.

وهبط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.

ويستعد فريق الأهلي، لبدء برنامجه الإعدادي للموسم الجديد بالتجمع يوم الاثنين في جدة، للخضوع للفحوصات الطبية، قبل السفر الخميس المقبل إلى تركيا، استعدادًا للمشاركة في دوري الدرجة الأولى.