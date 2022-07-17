شكرا لقرائتكم خبر عن موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم في القارة السمراء عن موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة وهو الذي يقام خلال الفترة القادمة في العاصمة المغربية.

موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ومن المُنتظر أن يقام الحفل يوم الخميس القادم الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري حيث تُسلط الأنظار صوب القاعة التي سيقام فيها من أجل التعرف على الجوائز التي سيتم توزيعها منها أفضل لاعب وأفضل لاعب محلي مع أفضل نادي وأفضل مدرب ومنتخب وغيرها.

ويأتي إختيار موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2022 قبل يومين من إقامة نهائي كأس الامم الافريقية للسيدات، المقرر إقامتها يوم 23 يوليو.

القنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب في إفريقيا 2022

فيما يخص القنوات التي ستتولى بث حفل جوائز الأفضل في افريقيا فإنها ستكون متاحة عبر الحسابات الرسمية للكاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بالإضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي على موقع "يوتيوب".

يُذكر أن النسخة الأخيرة أقيمت في العام 2019 وتوج بالجائزة ساديو ماني لاعب ليفربول السابق وبايرن ميونخ الحالي ولم تنظم المسابقة بعدها حتى هذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس على الجائزة خلال العام الجاري الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول وزميله السابق في الريدز ماني ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي.