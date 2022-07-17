شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل من محمد صلاح بعد تعيين فيتوريا مديرً فنيًا لمنتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية عن أولى الطلبات الخاصة بنجم فريق نادي ليفربول الانجليزي وقائد الفراعنة محمد صلاح وذلك عقب تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

طلب عاجل من صلاح بعد تعيين فيتوريا

محمد صلاح

وقال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ان تعيين روي فيتوريا مديرًا فنيًا للفراعنة كان نتاج عمل المجلس بالكامل مع توجيه الشكر لجمال علام رئيس الجبلاية خاصةً بسبب دعمه وثقته الكاملة في تكليفه بملف اختيار المدرب الجديد.

وأضاف:" محمد صلاح طلب الحصول على رقم رقم فيتوريا وذلك بصفته قائد المنتخب الوطني من أجل الحديث معه وتقديم التهنئة له على تولي قيادة المنتخب الوطني المصري".

وأوضح:" إختيار فيوتريا كان بإجماع آراء أعضاء المجلس ولا صحة لأن توقيعه جاء بسبب مجهودي الجميع ساعدني في إتمام المهمة بنجاح".

وإستطرد:" الهدف من التوقيع مع روي فيتوريا لأربعة سنوات للمرة الأولى في تاريخ مصر من أجل بناء جيل قوي للمنتخب وعدم وجود مطالبات برحيله بعد مباراة أو مباراتين".

وشدد:" البرتغالي منظم للغاية وعلى الرغم من أنه شعر بالقلق بسبب التوقيع على عقد لمدة أربعة سنوات لكنه متفائل بتحقيق نتائج ترضي جماهير كرة القدم المصرية".

وأنهى:" الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري سيتكون من فيتوريا وأربعة مساعدين مع توجيه الاعتذار لعصام الحضري بسبب وجود مدرب حراس مرمى في جهاز البرتغالي"