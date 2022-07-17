شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإرهابية شمال توغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للهجمات الارهابية التي استهدفت محافظات في شمال جمهورية توغو على أيدي مسلحين، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وعبّر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم ولحكومة جمهورية توغو وشعبها، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وتُجدِّد الأمانة العامة دعم وتضامن منظمة التعاون الإسلامي الكاملين مع حكومة وشعب جمهورية توغو في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله.