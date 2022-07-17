سمو نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “تمكين”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أيتام الشرقية “تمكين” سعود الأنصاري؛ يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

ونوه سموه خلال الاستقبال، بالتطورات المتلاحقة التي تشهدها الجمعيات في ظل الدعم المتواصل الذي تلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ورعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ .

وثمّن سموه، ما تقدمه جمعيات رعاية الأيتام لمساندة اليتيم وأسرته وتقديم الدعم لهم في ظل ما تشهده الجمعيات من تنظيم جعلها تعمل بنظام محوكم مكنها من تقديم خدماتها وفق دراسة وأنظمة محددة للوصول لمن يحتاج المساعدة فعلياً.

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من جانبه، قدم الأنصاري الشكر والتقدير لسمو نائب أمير الشرقية على توجيهاته السديدة ودعمه للجمعية لتحقيق أهدافها وخدمة المستفيدين من الأيتام.