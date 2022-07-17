جامعة الملك عبد العزيز تعلن مواعيد القبول للعام الدراسي الجديد 1444 هـ

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مواعيد القبول للعام الدراسي الجديد 1444 هـ.

ونشرت الجامعة، الجدول الزمني لبرامج القبول للعام الجامعي 1444 هـ، وجاء كالتالي: بالنسبة لبرنامج البكالوريوس ودبلومات الانتظام سيتم فتح بوابة القبول من يوم الثلاثاء 19 يوليو الجاري وحتى يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس المقبل، على أن يتم إعلان نتائج القبول يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022.

أما بالنسبة لبرنامج بكالوريوس السنة التأهيلية (برسوم مالية)، سيتم فتح بوابة القبول خلال الفترة من 19 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس المقبل، على أن يتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس المقبل.

وذكرت الجامعة أنه بالنسبة لبرامج الدبلومات المدفوعة، سيتم فتح بوابة القبول خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الجاري وحتى يوم الأحد 14 أغسطس المقبل، على أن يتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022.