«زين البحرين» تطلق نادي التوستماسترز الخاص بها

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت زين البحرين، نادي التوستماسترز الخاص بها وذلك لالتزامها الدائم بدعم النمو المهني لموظفيها وتطوير مهاراتهم القيادية والشخصية من خلال توفير بيئة إيجابية تعزز وتشجع تعليمهم.

تم إطلاق نادي زين البحرين للتوستماسترز لتوفير بيئة تعليمية داعمة للموظفين وتطوير مهارات التواصل والقيادة لديهم. ويوفر التوستماسترز 11 مساراً أساسياً للتطوير، ومنهم القيادة الديناميكية، التدريب الفعال، التخطيط الإبداعي، وإتقان العرض التقديمي، حيث تتاح الفرصة لأعضاء النادي لحضور اجتماعات منتظمة واختيار مسار تعليمي أساسي والذي يسمح لهم باكتساب 300 كفاءة مختلفة ومميزة.

سيساعد هذا النادي موظفي زين على إتقان المهارات القيادية اللازمة من خلال تعلم الإلقاء بطلاقة وتنمية مفرداتهم. وتتضمن اجتماعات النادي العديد من ورش العمل التي ستقدمها أعضاء التوستماسترز المميزين على مستوى العالم مثل كيفية تنظيم الخطاب، كيفية كسب الجماهير، ولغة الجسد وغيرها.

وبهذه المناسبة قالت رنا الماجد، المدير التنفيذي للموارد البشريّة في زين البحرين:” يدعم نادي زين البحرين للتوستماسترز تطوير قدرات الموظفين القيادية لتحقيق القيادة الأصيلة، حيث يساعد هذا النوع من القيادة على بناء طريق النجاح للموظفين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم. ويمثل هذا النادي بيئة تعليمية متكاملة لتمكين موظفي زين من دعم بعضهم البعض وتعزيز تطوير مهارات التواصل والقيادة، وذلك يمثل مفتاح أساسي لتحسين بيئة العمل”.

وقالت ولاء جعفر علي، أخصائي تدريب وتطوير في زين البحرين:” تلتزم زين البحرين بتطوير مهارات التواصل بهدف تعزيز قدرات موظفيها وتحقيق القيادة الفعالة والتي تأتي تحت إطار برنامج زين البحرين للتدريب. ويمثل نادي زين البحرين للتوستماسترز فرصة جيدة لتمكين موظفي زين البحرين من تطوير مهارات الخطابة العامة. ويتيح النادي الفرصة للموظفين بإلقاء خطاب أمام مجموعة صغيرة من الأعضاء في الاجتماعات وذلك لتعزيز ثقتهم بأنفسهم. كما يُمكِّن النادي الموظفين من معرفة نقاط الضعف والقوة لديهم واستخدام مصطلحات أفضل من خلال فرص التدريب على مهارات الخطابة و تقييم الأعضاء لبعضهم البعض. بالإضافة إلى ذلك، يكتسب أعضاء نادي التوستماسترز الكفاءات اللازمة للنجاح في حياتهم العملية والشخصية.”

وأضاف خالد عبدالله، مدير القطاع 20 المنتخب:” هناك تأثير إيجابي واضح للتوستماسترز على الأفراد والشركات. ومع ذلك، فإن ما رأيته في نادي زين البحرين للتوستماسترز أمراً استثنائياً من ناحية التقدم السريع في الأداء والجو العائلي بين الموظفين. زين البحرين تعزز بيئة تعليمية تشجع موظفيها على النمو والتطور، والتوستماسترز سيساعد موظفين زين على اكتشاف أقصى إمكانياتهم.”

تم إطلاق هذا النادي حديثاً تحت توستماسترز العالمية، المنظمة العالمية الرائدة في تطوير مهارات القيادة والتواصل، هي منظمة غير ربحية معترف بها عالمياً لتمكين الأفراد من تطوير وتحسين مهارات القيادة والخطابة لديهم من خلال اجتماعات النوادي المحلية التي تمنح فرص للتدريب، التقييم، والتوجيه. ويتجاوز عدد أعضاء المنظمة 300,000 عضو في أكثر من 15,800 نادياً في 149 دولة.

ستواصل زين البحرين بتحسين فرص التعليم والتطوير لموظفيها لتمكينهم من اختيار مسار مهاراتهم من خلال برامجهم التدريبية، التي تشجعهم على التعليم المستمر وإدارة التطوير المهني لتحقيق مسيرة مهنية ناجحة. وهذا يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لتنمية قوة عاملة جاهزة للمستقبل قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد الجديد.