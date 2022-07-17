بنك البركة الإسلامي يعايد الأطفال في مجمع السلمانية الطبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - قام وفد من بنك البركة الإسلامي مؤخراً بزيارة عدد من أجنحة الأطفال في مجمع السلمانية الطبي لمشاركتهم فرحة العيد وتوزيع الهدايا لبث روح الفرح والبهجة في نفوسهم.

وجاءت هذه الزيارة مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيثُ تم توزيع هدايا العيد على الأطفال كبادرة لرسم الابتسامة. وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتواجد إلى جانب الأطفال وإسعادهم بالهدايا، معربين عن أمنياتهم بأن يتماثل الأطفال للشفاء قريباً ليعودوا إلى أسرهم وهم بتمام الصحة والعافيّة بالإضافة لتقديم الشكر الجزيل لإدارة المستشفيات الحكومية لتسهيل هذه الزيارات التي من شأنها إثراء مستوى المسؤولية الاجتماعية التي يسعى بنك البركة الإسلامي لتحقيقها.

الجدير بالذكر بأنه تمت هذه الزيارة كجزء من جهود بنك البركة الإسلامي لدعم المجتمع وإلقاء الضوء على الفعاليات والأنشطة التي يمكن من خلالها دعم قطاع الرعاية الصحية في البحرين.