«بنفت» و«هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية» يبحثان تعزيز مبادرات التحول الرقمي المشتركة

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمعت شركة بنفت، مؤخرًا مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بهدف مناقشة فرص تعزيز نشر التكنولوجيا المتقدمة في البحرين.

هذا وقد حضر الاجتماع محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية وسبل تعزيز الشراكة بين الطرفين.

وبهذه المناسبة، علق عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، بالقول:” إن تحقيق أهداف التحول الرقمي ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أمر هام لمستقبل المملكة، ونحن فخورون بأن نلعب دورًا في تحقيق أهداف هذه الرؤية الوطنية”.

وأضاف الجناحي بالقول:” توفر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كونها المحرك الرئيسي للاقتصاد الرقمي في البحرين، خدمات حكومية شاملة لمساعدة القطاعين العام والخاص على العمل بكفاءة أكبر، نحن ندرك في شركة بنفت أهمية إدارة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل)، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية في خلق آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار، ونحن متفائلون بتعزيز فرص التعاون مع الهيئة في هذه المجالات.”

من جانبه، صرح محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، قائلًا:” يأتي هذا الاجتماع تماشيًا مع أهداف الهيئة لدعم اتخاذ القرار والإبداع والابتكار في كل من القطاعين العام والخاص. تعتبر شركة بنفت شريك رئيسي في رحلة التحول الرقمي في مملكة البحرين، وسيسمح لنا تعاوننا المستمر بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة للشركة في توفير مجموعة شاملة من الخدمات العامة التي تلبي احتياجات المستفيدين. كما نتطلع إلى تحديد المزيد من فرص التعاون بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وشركة بنفت”.