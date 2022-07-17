«عقارات السيف» تدعم البرامج التعليمية لمؤسسة إنجاز البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة عقارات السيف عن تبرّعها بمبلغ مالي لمؤسسة إنجاز البحرين لدعم برامج إنجاز البحرين، وقام بتسليم شيك مبلغ الدعم الدكتور مصطفى السيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة إلى هناء سرواني الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين في مقر الشركة بمجمع السيف – ضاحية السيف، وذلك بحضور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف.

يأتي ذلك كجزء من استراتيجية الشركة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وحرصها المتواصل على تعميق أواصر التعاون مع مختلف مؤسسات التدريب والتعليم ودعم مبادراتها النوعية في مجالات التعليم وتنفيذ المشروعات التنموية والإنسانية المميزة، وذلك بما يساهم في تعزيز روح التكافل المجتمعي.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور مصطفى السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة، بالقول:” يسرنا دعم مؤسسة إنجاز البحرين التي أسهمت إنجازاتها اللافتة وماتزال تسهم بشكل مؤثر في تنمية مهارات الشباب البحريني من خلال سلسلة من البرامج التعليمية الرائدة. ونحن بدورنا حريصون على تعزيز شراكتنا مع مؤسسة وطنية مميزة مثل إنجاز البحرين لتخريج أجيال مبتكرة من شبابنا الواعد وقادة المستقبل”.

بدورها، ثمنت الأستاذة هناء سرواني الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين ما تقدمه شركة عقارات السيف من دعم واهتمام بالمبادرات التعليمية، قائلة: “نشكر الشركة على تبرعها والذي سيساهم في تنمية قدرات الطلبة والنهوض بمستوى مهاراتهم التعليمية والاقتصادية، بما يجعلهم مؤهلين لصنع القرار مستقبلاً وتسريع خطى التنمية المستدامة في المملكة”.

الجدير بالذكر ان شركة عقارات السيف تستند في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية على أربع قيم استراتيجية لتهيئة مستقبل أفضل للجميع وتحسين مستوى رفاه كافة أفراد المجتمع، تتمثل بالدعم والثقافة والاستدامة والتوعية، وذلك تحقيقاً للشراكة المجتمعية في مساندة مختلف الأعمال الخيرية والإنسانية بقيادة مجموعة متنوعة من الجهود والمساعي اللافتة لتقديم المنفعة والمؤازرة المناسبة لمختلف المبادرات الاجتماعية للمؤسسات والأفراد على السواء.