سمو أمير القصيم يهنئ القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح قمة جدة للأمن والتنمية

محمد بن مسعود - الدمام - وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم نجاح قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت في محافظة جدة ، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بأنها تؤكد الثقل العالمي والإقليمي والأهمية الكبيرة للمملكة العربية السعودية ، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهم الله – .

وأشار سمو أمير القصيم إلى الدور الريادي لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في قيادة وإدارة قمة الأمن والتنمية والتي استضافتها المملكة بنجاح تام على كافة الأصعدة، وأثبت بشكل جليّ على النقلة النوعيّة ونجاح السياسة السعودية الخارجية لتحقيق الأمن والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، منوهاً سموه بنجاح التنظيمات والجاهزية العالية للمملكة في الإعداد للقمة .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية،ويديم على وطننا الأمن والاستقرار والرخاء .