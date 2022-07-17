ما الفارق بين السكتة الدماغية “العابرة” و”الدائمة”؟.. استشاري يجيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح استشاري الأمراض العصبية الدكتور عمرو مؤمنة الفارق بين السكتة الدماغية “العابرة” و”الدائمة”.
وقال في لقاء مع قناة “الإخبارية “، “العابرة” هي التي لا تتخطى الإصابة بها لمدة ساعتين، أما الأخرى فتلك التي تستمر وتصيب عضو معين من الجسم.
وأكد أن السكتة الدماغية تعني نقص التغذية في منطقة محددة من الجسم، وهي إما المخ أو النخاع الشوكي أو في شبكية العين، موضحاً أنها نوعين إما انسداد في الشرايين أو انفجار في الشرايين.
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