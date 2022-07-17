دراسة تكشف ارتباط المواد الكيميائية الموجودة في منتجات الشعر الشعبية بسرطان الثدي

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت دراسة حديثة عن ارتباط المواد الكيميائية الموجودة في منتجات الشعر الشعبية بسرطان الثدي.

وأجرى الباحثون دراسة على النساء ذوات البشرة السمراء اللائي هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي تحت سن 40 عاما، واختبروا آثار البارابين، الموجود في العديد من منتجات العناية بالشعر والعناية الشخصية، على خلايا سرطان الثدي لدى هؤلاء النساء.

وتوصلت الدراسة إلى أنه عند وضع البارابين على خلايا سرطان الثدي في طبق المختبر، أدى ذلك إلى زيادة نموها وانتشارها، فيما لم يُشاهد هذا التأثير في خط خلايا سرطان الثدي من النساء البيض عند الجرعات التي تم اختبارها، وفقًا للباحثين في مركز مدينة الأمل الطبي الوطني، لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

كما تبين أن البارابين غيّر أيضا الإستروجين، وهو هرمون يقود سرطانات الثدي، وهناك مخاوف من أن هذا قد يؤثر على مخاطر الإصابة بالأمراض، على سبيل المثال لأن البارابين يشبه كيميائيا الإستروجين.

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وقالت الدكتورة ليندسي تريفينيو، الباحثة الرئيسية: «قد يكون التعرض لمواد كيميائية ضارة تسمى المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء في الشعر ومنتجات العناية الشخصية أحد أسباب ارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي».