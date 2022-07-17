شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. طارق حامد يشارك في معسكر اتحاد جدة بالنمسا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد مفاجأة مدوية تمثلت في وجود بعض الأنباء التي تفيد بإنضمام الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي الزمالك لمعسكر اتحاد جدة الاعدادي الذي سيقام في النمسا.

طارق حامد يشارك في معسكر اتحاد جدة بالنمسا

طارق حامد

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة “ الرياضية السعودية ” قالت اليوم الأحد أن مدافع نادي الشباب أحمد شراحيلي بالإضافة إلى متوسط الميدان المصري طارق حامد لاعب القلعة البيضاء سوف يخوضان المعسكر الاعدادي للعميد في النمسا حيث يغادر الأول السبت القادم فيما سينضم الثاني خلال وقت لاحق.

وإنتهى عقد شراحيلي مع فريق نادي الشباب خلال مطلع شهر يوليو الجاري ولا يوجد حاليًا ما يمنع لحاقه بالمجموعة المسافرة للنمسا بداية من التجمع الأربعاء القادم في جدة قبل الانتقال إلى رحلة فيينا.

وعلى الرغم من تقدم نادي الشباب بشكوى أمام لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي بدعوى أن إدارة العميد بدأت في التفاوض مع اللاعب أثناء إرتباطه بعقد مع الفريق وقبل دخوله الفترة الحرة لكن اللاعب سينضم لزملاءه الجدد.

وأنهت بعض المصادر أن الاتحاد حصل على توقيع طارق حامد لكن الاعلان الرسمي تأخر بسبب وجود مشكلات مع إدارة ناديه المصري وسيتم تقديمه فور تسويه أوضاعه مع القلعة البيضاء وسيلتحق بالمعسكر بعد بدايته.