مع اقتراب شهر محرم، وفي عرض خاص من «السلام»، مكيفات «كاسترون» و«مايديا» الحديثة بأسعار حصرية جداً!

محمد بن مسعود - الدمام - تعلن شركة «إلكترونيات السلام»، الموزع الأول لمكيفات الهواء والأجهزة المنزلية الذكية في مملكة البحرين، عن تقديم أسعار حصرية لجميع المآتم والمساجد والصالات الخيرية في عموم مملكة البحرين، يتضمن مكيفات «كاسترون» و»ميديا» الحديثة، حيث ستكون المكيفات بسعر خاص وهو سعر حصري جداً ، بالاضافة الى تحمل الشركة كلفة التوصيل والتركيب. وأفادت الشركة أن هذا العرض الحصري بدأ من 15 يوليو 2022 ويستمر لغاية 1 أغسطس 2022، بمناسبة اقتراب حلول شهر المحرم.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ«السلام»، السيد فاضل البني، أن «هذه المساهمة من السلام تأتي من منطلق تلبية إحتياجات زبائننا والمناطق التي نخدمها خلال مواسم السنة المختلفة، مشيرا إلى أن جميع فروع «السلام» جاهزة لإستقبال طلبات وتلبية إحتياجات جميع المآتم والمساجد والصالات الخيرية في عموم مملكة البحرين.

الجدير بالذكر أن مكيفات «كاسترون» و»مايديا» تصدرت تصنيف المكيفات الأكثر مبيعًا بمملكة البحرين في السنوات الخمس الماضية، نظرًا لتفوقها في توفير الطاقة بنسبة عالية، وكفائتها في التبريد واحتوائها على أحدث التقنيات العصرية.