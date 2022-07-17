بمساعدة أمنية.. استعادة مليون م2 من أراضي التشجير الحكومية بالقنفذة

استعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية، أكثر من مليون متر مربع من أراضٍ مخصصة للتشجير شمال محافظة القنفذة، وذلك بعد الاعتداء عليها ورصد إحداثيات تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسواق وحظائر للمواشي.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي، أنه تمت إزالة الإحداثيات، بعد أن رصد المكتب التعديات وتم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة المكوّنة من لجنة التعديات والجهات الأمنية، بمساعدة معدات البلدية لإزالة التعديات، مؤكداً أن هناك متابعة دورية للأراضي الحكومية من الجهات ذات العلاقة.

وأكّدت الوزارة، أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية بما فيها المراعي والغابات والأراضي المخصصة للتشجير ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، داعيةً إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، وعدم الاعتداء على الأراضي المخصصة للتشجير، إضافة إلى عدم العبث بأشجارها ونباتاتها، والمحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة، مهيبةً بالجميع في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية.