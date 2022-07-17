أمانة جدة تصدر 13.294 رخصة بناء سكنية وتجارية خلال 6 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة أصدرت أمانة محافظة جدة 12.286 رخصة بناء سكنية وعدد 1.008 رخص بناء تجارية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2022م بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة. وكشف وكيل أمين جدة للتعمير المهندس ناصر المتعب عن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الستة أشهر الماضية والبالغ عددها 6.818 كروكي تنظيمي بنسبة إنجاز وصلت 96% من مجموع الطلبات الواردة، مضيفا أن الأمانة صدًرت 11.104 معاملات (تحديث سجل عقاري – وتسجيل عقاري – وتحديث صك ورقي عبر خدمة تحديث السجل العقاري)، كما جرى تنفيذ 11.174 قرار نزع ملكية. وبين وكيل الأمين أن الأمانة اعتمدت 6مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت الـ 310.242 مترا مربعا، بالإضافة لاعتماد 12 قرار تخصيص أراضي للجهات حكومية بمساحة إجمالية تفوق الـ مليون متر مربع. أخبار قد تهمك

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