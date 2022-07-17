مصرف الإنماء يعلن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4.5% عن النصف الأول 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مصرف الإنماء اليوم، عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن النصف الأول من العام 2022م، بواقع 0.45 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة.

وأوضح المصرف أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 896,120,850 ريالاً، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 1,991,379,667 سهماً، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 4.5%.

وبيّن أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 02 محرم 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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