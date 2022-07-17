أمير الباحة يرعى حفل خريجي التدريب التقني .. ويدشن ملتقى التوظيف 2022 بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة
يرعى صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، غداً حفل خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني الموحد بالمنطقة، وتدشين الملتقى التقني للتوظيف 2022، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وذلك بمقر الكلية التقنية للبنات بمحافظة العقيق بالباحة.
من جهته بيّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط أن الملتقى هو أحد الأدوات لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقاً من رؤية المملكة 2030م, ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد، بمشاركة عدد من شركاء النجاح للملتقى, حيث أن الملتقى لجميع الخريجين والخريجات والفرص التي تم إتاحتها حتى الآن تخدم عدداً من المؤهلات لخريجي الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بتخصصاتها الإدارية والفنية والهندسية.
وأشار إلى أن الملتقى وفّر حتى اليوم أكثر من 2000 فرصة عمل على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، آملاً أن يحقق الملتقى أهدافه ويكون محطة تواصل بين الخريجين والخريجات والجهات التي تطرح فرص العمل.
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