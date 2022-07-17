متلازمة موت الرضيع المفاجئ.. 5 إرشادات لحماية الأطفال منها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يعد معظم الأطفال الذين لم يبلغوا العام بعد، معرضين لخطر الوفاة المفاجئة، وخاصة الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ 6 أشهر، وهو ما يعرف بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.

عوامل الخطر

من الأشياء التي قد تزيد من احتمالات حدوث متلازمة الموت المفاجئ: الولادة المبكرة، والتعرض للكحول أو المخدرات قبل الولادة، والتعرض للتدخين قبل أو بعد الولادة، والالتهابات، ووفقاً لموقع “ويب طب” فإنه في بعض الأحيان ينغلق مجرى التنفس لدى الطفل بينما هو نائم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى وفاة مفاجئة غير متوقعة للرضع.

توصيات لحماية طفلك

1. مشاركة نفس الغرفة

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عليك ألا تترك طفلك ينام وحيدًا للأشهر الستة الأولى، وأحيانًا لعامه الأول، فبحسب الإحصاءات، يضمن إبقاء الطفل في نفس الغرفة مع والديه حمايته من خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ بما نسبته 50%، وذلك بسبب زيادة الانتباه والرعاية المقدمة للطفل، والتأكد من أنه مرتاح ويتناول غذاءه كما يجب.

لكن من المهم الحفاظ على مساحة الطفل الخاصة وأن يكون له سرير منفصل ولا يتشارك نفس سرير والديه، فنوم الطفل في نفس سرير والديه قد يكون أكثر خطرًا على الرضيع.

2. تخصيص سرير آمن للطفل

يجب أن يخصص للرضيع سرير أو فراش منفصل للنوم بدون أي لعب منصات أو بطانيات ووسائد زائدة وحتى أجهزة المراقبة، وتأكد دائمًا من أن المخدة أو الفراش ثابت ومريح وغطاء الطفل أو البطانية ناعمة وتسمح بتمرير الهواء.

3. وضع الطفل في وضعية نوم آمنة

تأكد من أن وضعية نوم طفلك آمنة، وبأن البطانيات والمساند ملفوفة حوله بشكل غير مزعج له بعيدًا عن وجهه، مع التأكد من أنها ثابتة لا تتحرك بعيدًا عن مكانها وتسمح للطفل بالتنفس.

4. التأكد من الملابس والأغطية

يفضل تبديل ملابس رضيعك قبل النوم، وينصح بأن تجعله يرتدي قطعة واحدة من الملابس وبحسب الموسم والطقس يمكن أن تكون خفيفة الوزن أو سميكة، ومن الأفضل عدم استخدام بطانية على الإطلاق.

5. اتباع الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية هي واحدة من أفضل الوسائل لحماية رضيعك من خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ، فالرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية حتى لو لفترة قصيرة هم أقل عرضة لخطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ، لذا حاولي أن ترضعي طفلك بجلسة مريحة لك وله مع تجنب النوم أثناء إرضاع طفلك.