وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 73820 حاجاً من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس, بعد أدائهم مناسك الحج.
وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 67366 حاجاً, قدموا براً بواسطة الحافلات, كما استقبل مركز حجاج البر 4619, بينما وصل 1805 عبر قطار الحرمين السريع.
وطبقاً للإحصائية فقد غادر 22744 حاجاً المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7347 غادروا جواً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 51076 حاجاً يوم أمس.
وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام وقد شملت تنفيذ 678 زيارة لتقييم مساكن الحجاج, ومباشرة 2033 عملية تفويج على السكن, وإرشاد 939 حاجاً تائهين في مواقع الخدمة, وتنفيذ 42 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات, إلى جانب 298 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.
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