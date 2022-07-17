بعد ارتفاع حالات الإصابة بشكل لافت.. “الصحة العالمية” تتخذ هذا الإجراء الطارئ بشأن جدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهم سيعيدون عقد لجنة جدري القرود الخاصة بهم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي اعتباره “حالة طوارئ صحية عالمية”.

وحسب “الديلي ميل” علمت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة الآن بوجود 9200 حالة في 63 دولة في التحديث الأخير الصادر يوم الثلاثاء.

وسيكون اجتماع منظمة الصحة العالمية هذا هو الثاني للجنة الطوارئ ، حيث من المقرر أن يقرر الخبراء ما إذا كانت حالات جدري القرود تشكل حالة طوارئ صحية عامة والتي ينبغي أن تكون “مصدر قلق دولي”. PHEIC (طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي) هي أعلى إنذار رسمي يمكن أن تثيره منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار مرض مثل جدري القردة.

ووجد اجتماع اللجنة الأخير أن الوضع لم يصل بعد إلى الحد الأدنى – ولكن مع ارتفاع أعداد الحالات ، تحذر وكالة الصحة من مخاوفهم.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان: “ستقدم لجنة الطوارئ آراءها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن ما إذا كان الحدث يمثل حالة طوارئ صحية، وإذا كان الأمر كذلك ، فسوف يقترح توصيات مؤقتة حول كيفية الوقاية والحد من انتشار المرض بشكل أفضل وإدارة استجابة الصحة العامة العالمية.