شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الرحيل الرسمي.. 4 أهداف تفصل بن شرقي عن رقم تاريخي مع الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قادر الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكتيبة البيضاء يوم أمس السبت لتحقيق فوز هام على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب المحلة لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2022-2023.

4 أهداف تفصل أشرف بن شرقي عن إنجاز تاريخي

وبعد الثنائية التي أحرزها نجم أسود الأطلس في شباك عمرو شعبان حارس مرمى المحلة يكون قد رفع رصيده من الأهداف رفقة القلعة البيضاء إلى 43 هدفًا خلال مشواره مع حامل لقب الدوري المصري الموسم الماضي في جميع البطولات.

وبات بن شرقي على بعد أربعة أهداف فقط من أجل إقتناص لقب الهداف التاريخي للاعبين الأجانب حيث سيعادل رقم اليمني علي محسن الذي سجل 47 هدفًا.

وسجل لاعب الهلال السعودي السابق أهدافه مع نادي الزمالك خلال 110 مباراة خاضها منذ إنضمامه لصفوف القلعة البيضاء.

ترتيب هدافي الدوري المصري

وبثنائيته في شباك المحلة إنضم بن شرقي لصراع هدافي الدوري المصري رفقة أحمد السيد زيزو زميله في الزمالك ومروان حمدي لاعب نادي سموحة المعار من الزمالك.

ويأتي ترتيب الهدافين كاملًا على النحو التالي:-

أحمد سيد زيزو “الزمالك” (12 هدفا).

مروان حمدى “سموحة” (12 هدفا).

مابولولو “الاتحاد” (10 أهداف).

جون إيبوكا “إنبى” (10 أهداف).

أشرف بن شرقي “الزمالك” (8 أهداف).

أحمد رفعت “فيوتشر” (8 أهداف).

محمد مجدي أفشة “الأهلي” (8 أهداف).

خالد قمر “الجونة” (8 أهداف).

ناصر منسي “البنك الأهلي” (8 أهداف).

مصطفى شلبي “إنبي” (8 أهداف).

ثنائية بن شرقي في المحلة