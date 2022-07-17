شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يستقر على التجديد لثنائي الدفاع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقرت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على التجديد لإثنين من أبرز لاعبي العالمي خلال الفترة القادمة وذلك بعد أن تم عقد أكثر من جلسة للوقوف على كافة الشروط المالية والتعاقدية.

النصر ينجز اتفاق التجديد لثنائي الدفاع

النصر

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إدارة العالمي إقتربت بالفعل من تجديد عقود الثنائي محمد آل فتيل بالإضافة إلى عبد الله مادو بعد الأتفاق مع اللاعبين على كافة التفاصيل.

وعلم موقع “ السعودية سبورت 365 ” أن عقد القائد مادو سيكون لمدة ثلاثة سنوات فيما سيتم التجديد عامين لآل فتيل.

في الوقت الذي إستقرت فيه الإدارة على أن يكون الراتب الخاص بكل لاعب منهم بحد أقصى أربعة ملايين ريال في الموسم الواحد.

ومن المُنتظر أن ينضم الثنائي قائمة الفريق التي تستعد لمغادرة المملكة إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجاري للإنضمام للمعسكر التدريبي الخاص بالاستعداد للموسم الجديد.

وقالت بعض المصادر أن الفرنسي جارسيا قد يلجأ إلى إعارة أي منهم وذلك في حالة التعاقد مع مدافع أجنبي مع الإبقاء على الثنائي "عبد الإله العمري وعلي لاجامي".

وتسعى الإدارة إلى الحفاظ على القوام الأساسي لها من النجوم في ظل الرغبة للمنافسة على كافة البطولات الخاصة بالموسم الجديد 2022-2023.

يُذكر أن عبدالله مادو قد دخل الفترة الحرة خلال شهر يونيو الماضي فيما انتهى عقد آل فتيل مطلع شهر يوليو.