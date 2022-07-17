شكرا لقرائتكم خبر عن طلب انشاء عمل مواد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صباح الخير

آمل صناعة عدد من المواد المهمة خلال الفترة القادمة:

1- الهيدروجين الأخضر .. معلومات وأهمية.

2- السباقات الغريبة عن بعض الحيوانات

3- مادة مقتضبة عن الفنان محمد عبده

4- ماعلاقة تسمية البحار بالألوان؟ البحر الأحمر الأصفر الاسود الابيض

5- نصنع مادة ترفيهية عن عربية فول سعد الحرامي في مصر .. سبب التسمية وسبب تغيير المكان وأبرز الشخصيات الذين تناولوا الفطار معاه.

5- تاريخ سباقات الهجن

8- ريتاج الحازمي .. اصغر مؤلفة روائية في العالم.

9-