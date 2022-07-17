شكرا لقرائتكم خبر عن طلب انشاء عمل مواد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صباح الخير
آمل صناعة عدد من المواد المهمة خلال الفترة القادمة:
1- الهيدروجين الأخضر .. معلومات وأهمية.
2- السباقات الغريبة عن بعض الحيوانات
3- مادة مقتضبة عن الفنان محمد عبده
4- ماعلاقة تسمية البحار بالألوان؟ البحر الأحمر الأصفر الاسود الابيض
5- نصنع مادة ترفيهية عن عربية فول سعد الحرامي في مصر .. سبب التسمية وسبب تغيير المكان وأبرز الشخصيات الذين تناولوا الفطار معاه.
5- تاريخ سباقات الهجن
8- ريتاج الحازمي .. اصغر مؤلفة روائية في العالم.
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