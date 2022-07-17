انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن 2022.. السبت المقبل

الدمام - شريف احمد - - بجوائز مرصودة بأكثر من 56 مليون ريال.

- 44 يوماً من التنافس بين المشاركين من دول مختلفة

بدأ العد التنازلي للحدث الأضخم من نوعه حيث ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن 2022 في الثالث والعشرين من يوليو على ميدان الطائف للهجن حيث يعد من أعرق ميادين الهجن في المملكة والذي افتتح عام 1406 ه ويعتبر وجهة رئيسية لملاك وعشاق الهجن وحاضن للموروث الأصيل.

على الصعيد ذاته يعد هذا السباق الأكبر حيث يمتد على مدى 44 يوماً من التنافس بين المشاركين من دول مختلفة خليجية وعالمية، جاء السباق على عدة فئات في مرحلته التمهيدية وهي فئة المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط الماراثون، فيما جاءت المرحلة النهائية في أشواطها على الفئات الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط رموز الحيل والزمول، هذه الأشواط تشكل في مجموعها مايقارب 591 شوطاً على مدار ال 44 يوماً.

من جانب آخر تعد الجوائز المرصودة للمهرجان الأكبر في قيمتها على مستوى الرياضات السعودية والتي قدرت بأكثر من 56 مليون ريال يتضمنها جائزة سيف ولي العهد والبالغة مليون ريال، فيما اختلفت مسافات الأشواط والتي تتراوح ما بين 2 و6 كيلومتر.

الجدير بالذكر أن لهذا المهرجان أثراً إيجابياً كبير على الجانبين الاقتصادي والسياحي والذي سيرفع من مستوى السياحة في المنطقة نظير كثافة الحضور المتوقعة للمهرجان ما بين ملاك وجمهور محبين لهذا الإرث الكبير.