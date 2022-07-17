حادثة مروعة تهز صعيد مصر.. اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات خلال تواجدها بمركز ترفيهي

محمد بن مسعود - الدمام - هزت جريمة اغتصاب طفلة في مدينة أسيوط بصعيد مصر، الشارع المصري، وذلك خلال تواجد أسرة في مركز ترفيهي بصحبة ابنتهم.

وفي التفاصيل، تقدمت أسرة من محافظة أسيوط، ببلاغ للشرطة حول تعرض طفلتهم يبلغ عمرها 5 سنوات للاغتصاب، وهتك عرضها خلال دخولها الحمام الرجالي بالخطأ، داخل مركز “إكس بلاي الترفيهي”.

كما قالت الأم إن صغيرتها دخلت دورة المياه الرجالي بالخطأ وكانت تنتظرها في الخارج، وعند خروج الطفلة كانت عليها نقاط من الدماء وأخبرت والدتها بأن أحد الأشخاص قام بضربها وأشارت إلى الشخص الذي قام بفعل ذلك، وتم مشاهدة كاميرات المراقبة، وفحصها.

من جانبه، أكد أحد شهود العيان أن الطفلة ذهبت بمفردها إلى الحمام بدون والدتها، خلال تعرضها للتعدي من العامل.