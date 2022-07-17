القبض على مواطنين ومقيم لانتحالهم صفة وتنفيذ حوادث سلب بالطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، لانتحالهم صفة غير صحيحة، وتنفيذ حوادث سلب بمنطقة الطائف.

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