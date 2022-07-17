مصر.. أول تعليق من “الداخلية” بشأن مقطع ضبط مدير أمن لراكب قطار بحوزته مواد مخدرة (فيديو)  

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الداخلية في مصر حقيقة فيديو تم تداوله لأحد مديري الأمن السابقين بإحدى محطات السكك الحديدية، وعثوره على مواد مخدرة بحوزة راكب حال استعلامه عن تذكرة القطار.
وردا على الجدل المثار، أصدر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بيانا عبر الصفحة الرسمية للوزارة كشف خلاله تفاصيل الواقعة.
وجاء في البيان: “رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو لأحد السادة مديرين الأمن السابقين بإحدى محطات السكك الحديدية، وعثوره على مواد مخدرة بحوزة أحد الأشخاص، حال استعلامه منه عن تذكرة القطار.
وأضاف البيان أنه بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه، قديم ويرجع تاريخه لشهر يناير عام 2016.
وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على أحد الأشخاص، بسبب إخراجه مواد مخدرة “أفيون” لاصقة في تذكرة القطار أثناء تقديمها لأحد القيادات الأمنية خلال تفقد الأخير عربة قطار كان يستقلها الشخص المذكور.
واعتبر المغردون أن ما حدث مع المواطن هو سوء حظ منقطع النظير، حيث لم يكن يتصور أن يضبطه مدير الأمن شخصيا بقطعة المخدر، بينما كان يستعد لركوب القطار.
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