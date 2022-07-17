اخبار الخليج – خفر السواحل بالتعاون مع الموارد البشرية تنظمان حملة توعوية لمرتادي البحر

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت قيادة خفر السواحل بالتعاون مع الموارد البشرية بوزارة الداخلية حملة توعوية لمرتادي البحر، وذلك في إطار خطتها لرفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة العامة.
وقد تم خلال الحملة تقديم النصائح التوعوية حول أهم إرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد السواحل والبحر، ومن أبرزها ضرورة متابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، والتأكيد على أهمية ارتداء سترة النجاة، وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك، بالإضافة إلى أهم إرشادات السلامة اللازمة عند قيادة الدراجات المائية.
كما اشتملت الحملة توزيع مطويات توعوية بعدة لغات، وتوزيع سترات النجاة على مرتادي السواحل ومستخدمي الدراجات المائية.
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