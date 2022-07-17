اخبار السعوديه

القبض على 3 أشخاص لانتحالهم صفة غير صحيحة

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سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة...

adabd9fd54.jpg الرياض : دوت الخليج
4b84f1cf2b.jpg18 ذو الحجة 1443 هـ

اختبارات متعثري الثانوية بلا معلمين

يؤدي الأحد طلاب المرحلة الثانوية المتوقع تخرجهم الاختبارات النهائية، إذ خصصت وزارة التعليم هذا الأسبوع لاختبار جميع الطلاب...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png18 ذو الحجة 1443 هـ
تسوير مخالف

10 ضوابط لتسوير المباني تحت الإنشاء

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 10 ضوابط فنية لتسوير المباني تحت الإنشاء، منبهةً المقاولين إلى منع إزالة السواتر من...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png18 ذو الحجة 1443 هـ

ذبح بدائي في 86 موقعا مخالفا بالشرقية

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري لـ«دوت الخليج»، ضبط 86 موقعا مخالفا يتم فيها...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png17 ذو الحجة 1443 هـ

السبح تتصدر الهدايا التذكارية

تشهد المحال التجارية في مكة المكرمة، حركة كثيفة في بيع الهدايا التي يقبل عليها حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم لمناسكهم، وشراء...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png17 ذو الحجة 1443 هـ

375 ألف مستفيد من طريق مكة

خدمت مبادرة طريق مكة المكرمة، منذ انطلاقها 2017، في عدد من الدول أكثر من 375.484 حاجا من 6 دول، وذلك بعد أن انتهت المبادرة التي أطلقتها...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png17 ذو الحجة 1443 هـ

المدينة تستأنف ما بعد الحج بـ 57 ألف زائر

استقبلت المدينة المنورة، خلال الأيام الماضية، 57227 حاجاً، معلنة بذلك انطلاق موسم ما بعد الحج، بعد أن استقبلت خلال موسم ما قبل الحج ما...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png17 ذو الحجة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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