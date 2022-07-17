القبض على 3 أشخاص لانتحالهم صفة غير صحيحة

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سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة...
اختبارات متعثري الثانوية بلا معلمين
يؤدي الأحد طلاب المرحلة الثانوية المتوقع تخرجهم الاختبارات النهائية، إذ خصصت وزارة التعليم هذا الأسبوع لاختبار جميع الطلاب...
10 ضوابط لتسوير المباني تحت الإنشاء
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 10 ضوابط فنية لتسوير المباني تحت الإنشاء، منبهةً المقاولين إلى منع إزالة السواتر من...
ذبح بدائي في 86 موقعا مخالفا بالشرقية
كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري لـ«دوت الخليج»، ضبط 86 موقعا مخالفا يتم فيها...
السبح تتصدر الهدايا التذكارية
تشهد المحال التجارية في مكة المكرمة، حركة كثيفة في بيع الهدايا التي يقبل عليها حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم لمناسكهم، وشراء...
375 ألف مستفيد من طريق مكة
خدمت مبادرة طريق مكة المكرمة، منذ انطلاقها 2017، في عدد من الدول أكثر من 375.484 حاجا من 6 دول، وذلك بعد أن انتهت المبادرة التي أطلقتها...
المدينة تستأنف ما بعد الحج بـ 57 ألف زائر
استقبلت المدينة المنورة، خلال الأيام الماضية، 57227 حاجاً، معلنة بذلك انطلاق موسم ما بعد الحج، بعد أن استقبلت خلال موسم ما قبل الحج ما...
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