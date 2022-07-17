القبض على 3 أشخاص لانتحالهم صفة غير صحيحة

سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو الحجة 1443 هـ 18 ذو الحجة 1443 هـ

اختبارات متعثري الثانوية بلا معلمين يؤدي الأحد طلاب المرحلة الثانوية المتوقع تخرجهم الاختبارات النهائية، إذ خصصت وزارة التعليم هذا الأسبوع لاختبار جميع الطلاب... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 18 ذو الحجة 1443 هـ 18 ذو الحجة 1443 هـ

10 ضوابط لتسوير المباني تحت الإنشاء حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 10 ضوابط فنية لتسوير المباني تحت الإنشاء، منبهةً المقاولين إلى منع إزالة السواتر من... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 18 ذو الحجة 1443 هـ 18 ذو الحجة 1443 هـ

ذبح بدائي في 86 موقعا مخالفا بالشرقية كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري لـ«دوت الخليج»، ضبط 86 موقعا مخالفا يتم فيها... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 17 ذو الحجة 1443 هـ 17 ذو الحجة 1443 هـ

السبح تتصدر الهدايا التذكارية تشهد المحال التجارية في مكة المكرمة، حركة كثيفة في بيع الهدايا التي يقبل عليها حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم لمناسكهم، وشراء... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 17 ذو الحجة 1443 هـ 17 ذو الحجة 1443 هـ

375 ألف مستفيد من طريق مكة خدمت مبادرة طريق مكة المكرمة، منذ انطلاقها 2017، في عدد من الدول أكثر من 375.484 حاجا من 6 دول، وذلك بعد أن انتهت المبادرة التي أطلقتها... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 17 ذو الحجة 1443 هـ 17 ذو الحجة 1443 هـ

المدينة تستأنف ما بعد الحج بـ 57 ألف زائر استقبلت المدينة المنورة، خلال الأيام الماضية، 57227 حاجاً، معلنة بذلك انطلاق موسم ما بعد الحج، بعد أن استقبلت خلال موسم ما قبل الحج ما... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 17 ذو الحجة 1443 هـ 17 ذو الحجة 1443 هـ

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