شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تستعيد أراض حكومية مخصصة للتشجير شمال القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية، أكثر من مليون متر مربع من أراضي مخصصة للتشجير شمال محافظة القنفذة، وذلك بعد الاعتداء عليها ورصد احداثيات تمثلت في انشاء مباني وأسواق وحظائر للمواشي.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي انه تم إزالة الاحداثاث، بعد أن رصد المكتب التعديات وتم تشكيل لجنه من الجهات ذات العلاقة المكونة من لجنة التعديات والجهات الأمنية، وبمساعدة معدات البلدية لازالة التعديات، مؤكدا على أن هناك متابعة دورية للأراضي الحكومية من الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة، أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية بما فيها المراعي والغابات والأراضي المخصصة للتشجير ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، داعيةً إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، وعدم الاعتداء على أراضي المخصصة للتشجير، بالإضافة إلى عدم العبث بأشجارها ونباتاتها، والمحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة، مهيبةً بالجميع في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، إلى سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية.