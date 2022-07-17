شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 57 ألف حاج بعد أدائهم الحج بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن وصول 57206 حجاج من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس، بعد أدائهم مناسك الحج. وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 52448 حاجاً، قدموا براً بواسطة الحافلات، كما وصل 1296 حاجاً عبر قطار الحرمين السريع، بينما استقبل مركز حجاج البر 3432 حاجاً بعد الحج.

وأشارت الإحصائية إلى أن أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، تقدمهم حجاج باكستان بواقع 10162 حاجاً، ثم بنجلاديش بعدد 8511 حاجاً، ثم مصر بعدد 4777 حاجاً، ثم اليمن 4197 حاجاً، ثم تركيا بعدد 3663 حاجاً، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 50334 حاجاً يوم أمس. وطبقاً للإحصائية فقد غادر 6872 حاجاً المدينة المنورة بعد الحج من ببنهم 5630 حاجاً غادروا جواً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي. وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام، وقد شملت تنفيذ 652 زيارة لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 1939 عملية تفويج على السكن، وإرشاد 921 حاجاً تائهين في مواقع الخدمة، إضافة إلى تنفيذ 41 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات، إلى جانب 287 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.