محمد بن مسعود - الدمام - وقال “الحصيني”، عبر حسابه بـ”تويتر”: “‏حسب المراصد متوقع -إن شاء الله- اليوم الأحد 18 ذي الحجة الأجواء تكون حارة على معظم مناطق المملكة والخليج نهارًا ومعتدلة فجرًا والحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت”. وتوقع الباحث في الطقس هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية وجنوب الشرقية من المملكة وتمتد نواحي عُمان واليمن، ورياح متفاوتة السرعة على أجزاء من المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أجواء حارة بمعظم المناطق.. وأمطار على المرتفعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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