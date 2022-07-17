الجيش الأوكراني يعلن مقتل 36 جنديًا روسيًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، عن مقتل 36 جنديًا روسيًا، وتدمير مستودعين للذخيرة والعتاد، في قصف لقوات أوكرانية على مدينة خيرسون.
وتعد مدينة خيرسون أحد الموانئ المهمة على البحر الأسود، وقد سيطرت عليها القوات الروسية، منذ بداية عملياتها العسكرية في أوكرانيا، قبل أن تعلن كييف خطة لاستعادتها، خلال الأسبوع الماضي.
وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني دعت المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية التي سيطرت عليها روسيا إلى إخلاء المنطقة على نحو عاجل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك.
وبالأمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت بضربات دقيقة، اللواء 115 آلي للجيش الأوكراني، على محور سيفرسك في دونباس بشكل شبه كامل، حيث بلغت خسائره أكثر من 600 فرد خلال يومين.
فيما نقلت “رويترز” عن مسؤول عسكري أوكراني قوله إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في “جميع مناطق العمليات”.
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