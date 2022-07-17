المرور.. طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

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