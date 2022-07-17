تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، استقراراً عند الأسعار التي سجلتها يوم أمس السبت.
الذهب عيار 24
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 205.93 ريال، أي ما يعادل 54.91 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 188.77 ريال، أي ما يعادل 50.34 دولار.
الذهب عيار 21
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 180.19 ريال، أي ما يعادل 48.05 دولار، بينما وصل عيار 18 إلى سعر 154.44 ريال، أي ما يعادل 41.19 دولار.
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